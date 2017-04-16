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İlk sonuçları gören CHP'li Bülent Tezcan sinirlendi

Gelen ilk sonuçlarda 'evet' oylarının önde olduğunu gören CHP'li vekil, düzenlediği basın toplantısında çok kızgındı.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 17:52
İlk sonuçları gören CHP'li Bülent Tezcan sinirlendi
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Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

JET BASIN TOPLANTISI
YSK'nın bu kararından sonra CHP anında harekete geçti. 'Evet' oylarının önde gitmesi nedeniyle sinirli olduğu gözlenen CHP'li Bülent Tezcan, kanunsuzluk yapıldığını iddia etti.

BAĞIRA BAĞIRA KONUŞTU
Sandıkların terk edilmemesi gerektiğini söyleyen CHP'li Tezcan, açıklamalarına bağıra bağıra devam etti.

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