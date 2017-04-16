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Hükümetten ilk oyu Mehmet Şimşek kullandı

Hükümet kanadından ilk oyu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kullandı.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 09:49
Hükümetten ilk oyu Mehmet Şimşek kullandı

Gaziantep’te, toplamda 3 bin 334 sandıkta 1 milyon 178 bin 748 seçmenin oy kullanması beklenen referandum, sabah saat 07.00’de başladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sabah saatlerinde oyunu kullandı. Şimşek, hükümetten ilk oy kullanan isim oldu.

Hasan Celal Güzel Ortaokulu 1021 nolu sandıkta oy kullanan Şimşek, “Cumhuriyet tarihinde en önemli anayasa reformlarından birisi için oyumu kullandım. Vatandaş olarak görevimi yerine getirdiğim çok mutluyum. Artık söz de karar da milletin. Bugüne kadar çalıştık son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en iyisi, en güzeli olacaktır” dedi.


Kaynak : İHA

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