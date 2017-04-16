Hollanda'da ilk sonuçlar geldi!

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için faşist uygulamaları devreye sokan Hollanda, yaşananları protesto eden Türk vatandaşlarının üzerine atlarla, köpeklerle saldırmıştı.



Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını uyarak sandığa gitti.



EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜK



Gelen ilk sonuçlara göre, Hollanda'da 'evet' oyları yüzde 71'e kadar ulaştı.





