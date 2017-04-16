Gürsel Tekin'in suratı böyle düştü

CHP'li Gürsel Tekin sandıkların açılmaya başlamasıyla moralin hayli bozulduğu gözlerden kaçmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni oylamak için sandık başına gitti. 55 milyona yakın seçmenin oy kullandığı referandumda seçim yasaklarının kalkmasıyla 'evet' oylarının önde gittiği kamuoyuna yansıdı.
SEÇİM SİSTEMİNİ SUÇLADI
'Hayır' cephesinde yer alan CHP'li Gürsel Tekin, Star Tv'de referandumu yorumlarken sonuçlara bakamadığı gözlerden kaçmadı.
Tekin, sonuçları 'evet' lehine çıkmaya başlamasıyla seçim sistemini suçlamaya başladı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel