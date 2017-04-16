Gelinlik ve damatlıkla sandığa gittiler

Bircan çifti, Nüshet Somay Caddesi'ndeki Atatürk İlkokuluna gelin arabasıyla gelerek, 1064 numaralı sandıkta oy kullandı. Çiftin gelinlik ve damatlıkla okula gelmesi görenleri şaşırttı. Okuldaki birçok seçmen çift ile fotoğraf çekildi. Oylarını kullanan çift daha sonra gelin arabasına binerek okuldan ayrıldı ve düğün salonunun yolunu tuttu. Kaynak : İHA