Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan morarmayacağız yorumu

1 Kasım'da ilk sonuçları gören Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın yüz ifadeleri capslere konu olmuştu.



İkili aynı duruma düşmemek için bu kez tedbirli davransada capslere gönderme yapmaktan geri kalmadı.



İsmail Küçükkaya, 'Ne Fatih kardeşim ne de ben siyasi partilere üye değiliz. Biz bu seçimden morarak çıkmayacağız' dedi. Fatih Portakal ise 'Ben biraz esmerim. Makyaj da biraz koyulaştırıyor ondan sonra benim suratım mor oluyor' ifadesini kullandı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel