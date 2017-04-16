USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 22:08
Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama
Video için tıklayın

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.3 oranında Evet; yüzde 48.6 oranında ise Hayır çıktı.

Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk açıklamasını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısı yapıyoruz. Bizleri TV ve radyo başında dinleyen değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 


Bugün yapılan halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitti. Hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. 



Resmi olmayan sonuçlar 25 milyon evet oyu, 1 milyon 300 bin farkla değişikliğin kabul edildiğini gösterdi. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının göstergesidir.

Bugün Türkiye 200 yıllık tartışma konusun olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Sıradan bir olay değildir. Zoru başardık, tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.



18 maddeden oluşmasına rağmen köklü bir değişikliği ifade etmektedir. Büyükşehir belediye başkanı olduğumdan bu yana medyanın bana sorduğu sorulardan olmuştur. Başbakan olduğum dönemde de bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Zor bir süreç sonunda Türkiye 25 milyon evet oyu ile kararını vermiştir. Evet için çalışan AK Parti Genel başkanı Binali Yıldırım'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oyların ayrıca önemli olduğunu vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 15 oranında artış görüyoruz. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum.



Bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. 16 Nisan bugüne kadar yapılan anayasa değişikliğinin çok ötesinde bir anlama sahiptir.

Evet ya da hayır diyen herkesin tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz de bu zaferin bir parçasıdır. Onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Nihai neticeler açıklandığında verdikleri mücadelenin ne kadar verimli olduğunu biliyoruz.

Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. O tarihe kadar yapılacak çok iş vardır.

Sadece sloganlarla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için 2019'a kadar önemli bir zaman vardır. Bütün halk oylamalarının ne getirmiştir ne götürmüştür diye baktığımızda bu referandumun çok önemli olduğunu göreceksiniz.

Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine bu hedefe odaklanmanın gerektiğini düşünüyoruz. Müttefik ülkelerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun bir şekilde göstermelerini bekliyoruz.

Başta YSK olmak üzere tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.'
Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Eski AP Başkanından küstah açıklama Eski AP Başkanından küstah açıklama Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama Sırrı Süreyya Önder'in öngörüsü tutmadı Sırrı Süreyya Önder'in öngörüsü tutmadı Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz İzmir referandum sonuçları İzmir referandum sonuçları

Cumhurbaşkanı16 Nisan Halk OylamasıAnayasa ReferandumuRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı