Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.3 oranında Evet; yüzde 48.6 oranında ise Hayır çıktı.



Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk açıklamasını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısı yapıyoruz. Bizleri TV ve radyo başında dinleyen değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Bugün yapılan halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitti. Hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir.