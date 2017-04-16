Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.3 oranında Evet; yüzde 48.6 oranında ise Hayır çıktı.
Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk açıklamasını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısı yapıyoruz. Bizleri TV ve radyo başında dinleyen değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Resmi olmayan sonuçlar 25 milyon evet oyu, 1 milyon 300 bin farkla değişikliğin kabul edildiğini gösterdi. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının göstergesidir.
Bugün Türkiye
200 yıllık tartışma konusun olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Sıradan bir olay değildir. Zoru başardık, tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.
18 maddeden oluşmasına rağmen köklü bir değişikliği ifade etmektedir. Büyükşehir belediye başkanı
olduğumdan bu yana medyanın bana sorduğu sorulardan olmuştur. Başbakan
olduğum dönemde de bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Zor bir süreç sonunda Türkiye
25 milyon evet oyu ile kararını vermiştir. Evet için çalışan AK Parti
Genel başkanı Binali Yıldırım
'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Başkanı Mustafa Destici
'ye teşekkür ediyorum.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oyların ayrıca önemli olduğunu vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki tüm illerde 10 ila 15 oranında artış görüyoruz. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum.
Bu anayasa değişikliği
herhangi bir değişiklik değildir. Türkiye
tarihinde ilk defa böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet
tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. 16 Nisan bugüne kadar yapılan anayasa
değişikliğinin çok ötesinde bir anlama sahiptir.
Evet ya da hayır diyen herkesin tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz de bu zaferin bir parçasıdır. Onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Nihai neticeler açıklandığında verdikleri mücadelenin ne kadar verimli olduğunu biliyoruz.
Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. O tarihe kadar yapılacak çok iş vardır.
Sadece sloganlarla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için 2019'a kadar önemli bir zaman vardır. Bütün halk oylamalarının ne getirmiştir ne götürmüştür diye baktığımızda bu referandumun çok önemli olduğunu göreceksiniz.
Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine bu hedefe odaklanmanın gerektiğini düşünüyoruz. Müttefik ülkelerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun bir şekilde göstermelerini bekliyoruz.
Başta YSK olmak üzere tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.'