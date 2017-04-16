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Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz sandık oranı yüzde 37. Bu yüzde 60'ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız" dedi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 21:21
Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumda usûlsüz oy kullanıldığını iddia etti, bu konuyla birlikte YSK tarafından mühürsüz oy pusulalarının kullanılmasına izin verilmesine de itiraz edeceğini belirtti ve 'YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız yerlerini terk etmesin. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz yüzde 37 var. Bu yüzde 60'ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız' dedi.

Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

'İlçe seçim kurulu başındaki arkadaşlarıma söylüyorum. Hiçbir yeri terk etmeyin. Biz bu savaşı kazanacağız. 1,5 milyona yakın geçersiz sayılması gereken oy YSK tarafından onaylanmıştır arkadaşlar. Kolluk kuvvetleriyle, bütün müşahitlerimiz engellenmiştir. Güneydoğu'da müşahitler dışarıya çıkartılmıştır. İnanın bu seçim daha bitmedi, hiçbir arkadaşımız, son rakamlar girene kadar geçerlisi geçersizi teyit etmeden ayrılmayacaklar. Millet kazanacak. Bu kendini devlet zannedenler kaybedecek. Bu tamamen geçersizdir. Bunu buradan deklare ediyoruz. Tüm örgütlerimiz sandıklara itirazdalar. YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız terk etmesin. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz yüzde 37 var. Bu yüzde 60'ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız. 2,5 milyon sıkıntılı oy var bizim gözümüzde. Hala Ankara'da yüzde 69'la açılan sandıklar. İstanbul'da şu an yüzde 50'de sandıklar. Bu Anadolu Ajansı'nın tamamen manipülasyonudur. Biz YSK'nın verilerini online görüyoruz arkadaşlar. 45 dakika boyunca YSK, CHP'ye veri aktaramadı. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK'nın sistemi çöktü.'

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