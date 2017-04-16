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Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı

Diyarbakır emniyeti ek binasına yönelik tünel kazılarak düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü PKK üyesi M.O., Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. M.O. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 16 Nisan 2017 Pazar 09:53
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı. Gazete Habertürk'tek Helin Şahin'in haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıkları ile gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir binanın etrafını sardı.

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