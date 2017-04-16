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Dış basın referandum sonuçlarını nasıl gördü?

Türkiye'de 58 milyon seçmenin oyladığı anayasa referandumuyla ilgili ilk sonuçlar %51,4 Evet, %48,6 Hayır olarak açıklandı. Dış basın referandum oylamasını manşetlere taşıdı.

Dünya / 16 Nisan 2017 Pazar 20:38
Dış basın referandum sonuçlarını nasıl gördü?

İngiltere: The Guardian: İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, ilk sonuçların ardından, 'Erdoğan gücünü artırdı' başlığı atarken, anayasadaki değişikliğin 1923'den bu yana meydana gelen en köklü değişiklik olduğuna dikkat çekildi.

BBC: 'Erdoğan'ın Evet cephesi önde' başlığı atıldı.

Independent: Gazete, 'Erdoğan 'üstün güce' sahip oldu' başlığını attı

ABD: CNN International: Köklü yayın kuruluşu CNN, 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş kapsamlı yetki vermek için sandık başında' manşetini attı.

Almanya: Bild: Hayır kampanyaları yürüten Alman Bild gazetesi, 'Sonucu belli olmayan oyun' başlığını atarken, 'Türkiye'de Yüzde 54 Evet' dedi ifadelerinde bulundu. Gazetenin internet sitesi referandum sonuçlarını canlı olarak aktardı.

Fransa: Fransa'da saat 17.45 itibarıyla gazetelerin internet sitelerinde ve haber kanallarında yayınlanan haberlerde “Evet” oyunun önde olduğu belirtiliyor.

Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara'daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için “Demokrasinin geleceğini” belirleyecek olan referandumda “Evet” ile “Hayır” arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.

Le Figaro: Fransız gazete internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye'de sandıkların yüzde 90'ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.

İskandinavya: İskandinav ülkeleri İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya basınından pek çok haber sitesi, Türkiyedeki anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını canlı olarak yayınlıyor.

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