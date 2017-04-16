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Denizli'de vahşi cinayet

Denizli’nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde, bir yıldır beraber kaldığı arkadaşı Mustafa Gönen’le (52) tartışmasının ardından, Mehmet İ. Mustafa Gönen’in dilini ve dudağını kestikten sonra, gözleri oyup, bıçaklayarak öldürdü.

3. Sayfa / 16 Nisan 2017 Pazar 00:25
Denizli'de vahşi cinayet
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Olay, saat 19.00 civarlarında Denizli'nin Tavas İlçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 civarlarından Mehmet İ. arkadaşıyla birlikte kaldığı eve geldi. Mehmet İ., kıskandığı ileri sürülen Mustafa Gönen ile tartıştıktan sonra, ‘seni öldüreceğim' diye bağırdı. Ardından Mehmet İ., arkadaşını bıçakladı, bağırmasın diye Gönen'in önce dilini ve dudaklarını kesti. Bağrışmaları duyan Mustafa Gönen'in ablası Fatma Z. eve gelerek kardeşini kurtarmya çalışırken yaralandı ardından Mehmet İ.'nin elinden kurtulmayı başaran abla Fatma Z., yaralı haliyle durumu jandarmaya bildirdi.



İÇERİ GİRİP TEKRAR BIÇAKLADI

Fatma Z.'yi elinden kaçıran katıl zanlısı, evin içine girdikten sonra kapı ve pencereleri kilitledi ve Mustafa Gönen'in gözleri oydu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etti. Durumu haber alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine geldi. Jandarma ekipleri, pencerenin camını kırıp katil zanlısını etkisiz hale getirdi ve yaralı olarak gözaltına alındı.

Katilin elinden yaralı olarak kurtulmayı başaran Fatma Z., Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Etkisiz hale getirilen ve yaralı olarak gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet İ. ise, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Savcılığın incelemesinin ardından Mustafa Gönen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruştur sürüyor.

Öte yandan evden ceset çıkarıldığı sırada, Gönen'in ismi öğrenilemeyen ablası sinir krizi geçirdi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak : İHA

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