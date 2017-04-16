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Deniz Baykal oyunu Antalya'da kullandı

Anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu Antalya’da kullanan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’nin tarihi bir karar verdiğini belirterek, “Umarım bu sınavdan milletimiz yüzünün akıyla çıkar” dedi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 11:57
Deniz Baykal oyunu Antalya'da kullandı

Deniz Baykal, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu eşi Olcay Baykal'la birlikte kullandı.

Baykal, saat 11.10 sıralarında Barbaros Ortaokulu yakınındaki evinden eşi Olcay Baykal ile yürüyerek oyunu kullanacağı okula geldi. Zemin kattaki 1018 numaralı sandığa gelen Baykal, bir süre sırada bekleyenlerle sohbet etti ve sınıfa girdi. Kimliğini verip, oy pusulası ve mührünü alan Baykal, kabine girdi. Sandık başına gelen Baykal, gülümseyerek 'Hayırlı olsun' dedi ve zarfı sandığa bıraktı.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Baykal, tarihi bir oylama yaşandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin kendisiyle, kendi tarihi, kendi geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması olduğunu söyledi.

'Tarihi bir oylama'

Herkesin görevini yapmaya çalıştığını dile getiren Baykal, “Artık karar, tercih milletin. Millet kararını alıyor. Umarım Türkiye'mizi yeni sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorun ve sıkıntımız var. Sorunlar, sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor. Ama demokratik bir cumhuriyet tercihinin, halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde inanıyorum, yeni bir enerjiyle geleceğe doğru Türkiye kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacaktır. Umarım hiçbirimizin üzülmeyeceği tercih ortaya çıkar. Bu doğrultuda bütün Türkiye duyarlılığını sergiliyor. Ülke genelinde katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Konunun önemini herkesin içine sindirdiği, kavradığı anlaşılıyor. Tercih de bu doğrultuda çıkar. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum tarihi bir karar olacak. Bunu anlatma noktasında üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra artık karar milletin. İnşallah güzel bir sonuçla karşı karşıya kalırız, ülkemiz için aydınlık bir geleceğin dayanağı olur alınan karar” diye konuştu.

'Millet yüzünün akıyla çıkar'

Seçim tahmininin sorulması üzerine Baykal, “Bugüne kadar hiç tahmin yapmadım. Sadece temennim var. Bu benim şahsi temennim olması ötesinde önemli bir olay. Türkiye bir sınav veriyor şimdi. Yapılan tartışmalar çok açık şekilde bunu ortaya koydu. Umarım bu sınavdan milletimiz yüzünün akıyla çıkar” cevabını verdi.

Seçmenlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Baykal, daha sonra okul bahçesinden ailesiyle ayrıldı. Kaynak : İHA

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