Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Referandum sürecinde yoğun bir çalışma yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullanmak üzere Çamlıca'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti.



ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ



Cumhurbaşkanı, saatlerdir kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlar, 'Büyük başkan, Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.



TORUNUYLA KULLANDI



Geniş bir basın ordusunun takibinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy zarfını torunuyla birlikte sandığa attı.







KALKINMADA SIÇRAMANIN YOLU AÇILACAK



Oyunu kullandıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı, 'Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu halk oylaması artık Türkiye'de yeni yönetim sisteminin bir değişim dönüşüm tercihidir. Bu tercihte inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir.







2002'DEN BERİ 1'E 3 KATTIK



Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için bir defa alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den beri 1'e 3 kattık ancak bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım.



TÜRKİYE BU GECE GELECEĞE YÜRÜYECEK



İnanıyorum ki milletimiz bu tercihini yurt içi ve yurt dışında Türkiye bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca inşallah tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletime en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum.' şeklinde konuştu.



