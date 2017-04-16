CHP'li vekillerin dramı

Referandumdan yüzde 51,20 'evet' oyunun çıkması bir çok ismin tahminlerini çürüttü.



Özellikle hayır cephesinde yer alan CHP'li vekiller 16 Nisan'dan önce oldukça iddiaları sözler ve tweetler atarak seçimleri manipüle etmeye çalışmışlardı.



TAHMİNLERİ TUTMAYAN CHP'LİLER



Bu isimlerden Umut Oran Van'da yaptığı bir konuşmada yüzde 52-55 arasında hayır oyu çıkacağını savunmuştu.



Diğer bir CHP'li isim Barış Yarkadaş ise attığı tweetle hayırın yüzde 52 ile kazanacağını yazmıştı.







CHP İzmir Milletvekili Musa Çam yüzde 53 çıkacak demişti.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda yüzde 58-60 aralığında ‘hayır' oyu çıkacağını iddia etmişti.



CHP'li vekiller sandıklardan 'evet'in çıkmasıyla sessizliğe bürünmüş durumda.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel