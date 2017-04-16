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Başkan Gökçek oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandum için oyunu kullandı.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 16:20
Başkan Gökçek oyunu kullandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halide Edip Adıvar Ortaokulu'nda 1225 nolu sandığa eşi ile gelerek oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, 'Oylarımızı kullandık hatta oyu atarken dikkat ettiyseniz bir sloganla attım 'hayırlı olsun evet oyları' diye. Evet oylarımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, inanıyorum ki Ankara'dan yüzde 58, Türkiye genelinde yüzde 60'ı yakalayacağız. Türkiye'nin istiklal ve istikbali inşallah mükemmel olacak. Bu bir dönüm noktası, inşallah çok güzel hizmetler getireceğine inanıyorum' şeklinde konuştu.

Eşi Nevin Gökçek ise, ''Evet'imi bastım' ifadelerini kullandı.




Kaynak : İHA

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