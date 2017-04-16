Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Saat 10.35 civarında oyunu kullanacağı sandığa gelen başbakan Binali Yıldırım bir süre okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti.



Daha sonra sandık başına geçen Yıldırım oyunu kullandı.



Oy kullanma işleminin ardan açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, 'Bugün Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımız huzur, güven ve kardeşlik içinde oylarını kullanıyor. Sandıklar açıldığında milletimizin kararını hep birlikte göreceğiz. Milletimizin vereceği her karar başımızın tacıdır' dedi.