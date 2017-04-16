Başbakan Yıldırım'ından balkon konuşması

Başbakan Yıldırım'dan öne çıkan açıklamalar;



Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun; Kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun, kardeşiz, tek vücutuz ve tek bir milletiz.



Aziz vatandaşlarım Cumhurbaşkanlığı Sistemini öngören halk oylaması, Evet'le neticelenmiştir. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine, müşahitlere teşekkür ediyorum. Demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylama ile yeni bi sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğzi. Teşekkürler Türkiye teşekkürler aziz milletim.



CUMHURBAŞKANI'NA SELAM



Kurucu genel başkanımız liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun; Kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun, kardeşiz, tek vücutuz ve tek bir milletiz.Aziz vatandaşlarım Cumhurbaşkanlığı Sistemini öngören halk oylaması, Evet'le neticelenmiştir. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine, müşahitlere teşekkür ediyorum. Demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylama ile yeni bi sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğzi.teşekkürler aziz milletim.Kurucu genel başkanımız liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgi ile saygı ile bütün teşkilatım adına selamlıyorum.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Bizi bir an olsun yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MHP lideri Sayın Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.



SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEDİ



Birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak, hiç bir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söledi 'Evet' dedi noktayı koydu.



MİLLETİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA VERMİŞTİR



Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke bu millet artık hiç bir vesayete hiç bir harici müdahaleye hiç bir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne bölücü terör örgütüne Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz vermiştir. Bu seçimler Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir.

Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. onların dediği değil milletin dediği oldu. Şimdi önümüze bakacağız, işimize bakacağız şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi kazandı bugün millet kazandı bugün hukuk devleti kazandı bugün yurt içinde yurt dışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı.Türkiye'yi terörden arınmış birliğini beraberliğini kardeşliğini sağlamlaştırmış örnek ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız. Demokrasi ve hukuk devletimizi daha da sağlam temellere oturtacağız. Bütün vatandaşlarımızın hakkını hukukunu gözümzü gibi koruyacağız. Bu halk oylamasında hayır diyenler de evet diyenler de birdir ve değerlidir. Tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum hepsini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz.Beni süreçte yalnız bırakmayan değerli aileme de çok teşekkür ederim. Yol arkadaşlarıma, gençlik teşkilatıma, kadın teşkilatlarımıza bütün AK Parti teşkilatlarına ve milletime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.