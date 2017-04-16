Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın oy kullandığı 2033 Nolu sandıktan 'Evet' oyu çoğunlukta çıktı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme süresinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı.



Oy sayımı devam eden Samsun'da Bakan Kılıç'ın oy kullandığı İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde, dedesinin adını taşıyan İlyas Kılıç İlkokulundaki 2033 Nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.



Kayıtlı 328 seçmenden 292'sinin oy kullandığı sandıktan 194 'Evet', 93 'Hayır' oyu çıktı, 5 oy da geçersiz sayıldı.



Kaynak : AA