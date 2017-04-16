USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Avrupa Parlamentosu'ndan ilk açıklama

Kati Piri, referandum sonuçlarının ardından “Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün” dedi.

Dünya / 16 Nisan 2017 Pazar 22:04
Avrupa Parlamentosu'ndan ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AB İLE MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASINA YOL AÇACAKTIR"

Kati Piri, “Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği’ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır. Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor.

Erdoğan’ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Bazı AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi. Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı.”

AnayasaTürkiyeYazılı AçıklamaAvrupa ParlamentosuReferandum


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı