USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Arazi kavgası iki kardeşi hayattan kopardı

Şanlıurfa’da arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden 2’si hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

3. Sayfa / 15 Nisan 2017 Cumartesi 23:57
Arazi kavgası iki kardeşi hayattan kopardı
Video için tıklayın

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kardeşleri Cumali ve Mehmet Gümüşkolan ile birlikte kız kardeşlerini almaya giden Habip Gümüşkolan'ın kullandığı 63 E 7019 plakalı otomobil, mahalleye girdiği sırada daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve aynı mahallede oturan amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan kardeşlerden Mehmet ve Habip Gümüşkolan uzun namlulu silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybederken diğer kardeşleri Cumali Gümüşkolan ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



KAMYONDA SİLAH BULUNDU

Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırı sonrası kaçarak uzaklaştığı iddia edilen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri park halindeki bir kamyonun kabininin altına gizlenmiş uzun namlulu bir silah buldu.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

Zırhlı AraçArazi AnlaşmazlığıPolis EkipleriSilahlı SaldırıAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı