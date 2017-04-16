Almanya'da 'evet' oyları fark attı

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye açık bir şekilde destek olan Almanya, referandumun sonuçlarına etki etmeye çalıştı.



'Hayır' cephesine açık bir şekilde destek olan Almanlar, 'evet' cephesinin çalışmalarına izin vermedi.



ALMANLAR ŞOKTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısına uyarak sandık başına giden Türk vatandaşları, Almanlara büyük bir şok yaşattı.



EVET OYLARI FARK ATTI

Ülkeden gelen ilk sonuçlara göre; 'evet' oyları yüzde 63'e kadar yükseldi.