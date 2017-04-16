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Akrabalar Arasında Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 16 Nisan 2017 Pazar 11:48
Akrabalar Arasında Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada ölen 2 kişi ile yaralanan 4 kişi Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak : İHA

Devlet HastanesiJandarma


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