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AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na saldırı

Van'da AK Parti Muradiye ilçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilçe başkanının yeğeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 15 Nisan 2017 Cumartesi 23:36
AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na saldırı
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Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı.

İBRAHİM VANLI'NIN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

İlçe başkanı Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Terör SaldırısıSilahlı SaldırıTeröristlerReferandum


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