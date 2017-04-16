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Abdullah Gül'e 'oyunun rengi' soruldu

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Oyunuzun rengi nedir?” sorusuna, “Açılınca hepsi çıkacaktır artık. Herkesin bir tercihi var, özellikle vatandaşlık görevini geldik yaptık" yanıtını verdi.

Güncel / 16 Nisan 2017 Pazar 13:48
Abdullah Gül'e 'oyunun rengi' soruldu
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Eski Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte saat 12.35 sıralarında oy kullanacağı okula geldi. Oyunu kullanacağı 1129 numaralı sandıktaki görevlilerle selamlaşan Gül çifti, oy pusulalarını alarak ayrı kabinlerde oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Oy kullanma işlemi sırasında sandık görevlisinin cep telefonu uyarısı ile karşılaşan Gül, üzerinde telefon olmadığını söyleyerek kabine girdi. Oyunu kullanan Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde böyle konular tartışılıyor. Halkın önüne geldikten sonra son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra saygıyla karşılamak ve Türkiye'nin hep geleceğe bakması önemli. Her şey geride kalır ve Türkiye'nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. Türkiye'nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

Gül, bir gazetecinin “Sizin oyunuzun rengi nedir?” şeklindeki sorusuna, “Açılınca hepsi çıkacaktır artık. Herkesin bir tercihi var, özellikle vatandaşlık görevini geldik yaptık. Tercihimizi bütün millet gibi biz de orada yaptık. Oyların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak” diye yanıt verdi.

Şehit İsmail Kefal İlkokulunda oy veren vatandaşlar aracına binen Gül çiftini alkışlarla uğurlarken, tekerlekli sandalye ile Gül'ün aracına yaklaşan bir engelli vatandaş, eski Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaşı gören Gül, aracından inerek bu isteği geri çevirmedi.

Kaynak : İHA

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