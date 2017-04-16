4 bölgede tahliyeler tamam

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi sona erdi.



Halep'teki tahliye noktalarında bulunan AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Zebadani ilçesi ve Madaya beldesi ile İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldeleriden karşılıklı olarak hareket eden konvoylar, kontrol noktalarını geçti.



Fua ve Kefreya'dan çıkan ve 5 bin sivil ile askeri unsuru taşıyan otobüsler, Halep'te muhaliflerin kontrol noktasında meydana gelen bombalı saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden hareket etti.



Konvoy, Raşidin semtindeki kontrol noktasını geçtikten sonra, Halep merkeze girdi. 73 otobüslük konvoya, yaralıları taşıyan rejim Kızılayı'na ait 20 ambulans eşlik etti.



Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani'den çıkan 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy da, rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti.



67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı.



Böylece Zebadani ilçesi tamamen boşaltılırken, Madaya'da kalan 4 bin kişinin rejimle uzlaşarak, beldede yaşamaya devam edeceği öğrenildi.



Rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin'de bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda, aralarında siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerin de bulunduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Aynı esnada, muhaliflerin bölgesinden çıkan konvoy da rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasında bekletiliyordu.



Konvoyların karşılıklı bekletilişi, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı.



Kaynak : AA