3 anket şirketi referandum sonucunu bildi

AG araştırma, referanduma ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, '60,8 Hayır, 39,2 Evet' olarak açıklamıştı.



Ancak sandıklar açıldıkça ortaya çıkan sonuçlar Adil Gür'ün şirketinin açıkladığından çok farklı geldi.



KONDA referandumda 51,5 EVET,



GEZİCİ yüzde 51,3 EVET,



KONSENSUS ise yüzde 51,2 ile EVET çıkacağını bildirdimişti.



Referandum'un son rakamları şöyle oldu;



EVET: YÜZDE 51,3



HAYIR: YÜZDE 48,7



Referandumun sonuçlarını sadece yukarıdaki 3 anket şirketi başarıyla tahmin etti.



Diğer 10 anket şirketi ise hüsrana uğradı.











