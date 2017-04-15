USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

14 yaşındaki kıza istismarla ilgili flaş gelişme

Öğrencinin babası ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 15 Nisan 2017 Cumartesi 21:44
14 yaşındaki kıza istismarla ilgili flaş gelişme

Amasya'nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Suluova Devlet Hastanesine götürülen ortaokul öğrencisi S.D.K'nin muayenesinde 9 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Doğuma alınan S.D.K, kız bebek dünyaya getirdi. S.D.K. ile bebeği, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.D.K'nin ifadesi doğrultusunda erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.Ş. (19) 'cinsel istismar' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra R.D.K'nın babası R.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ile R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vali Salih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Işık, 'Olayın öğrenildiği andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü uzmanlarınca aile ve çocukla ilgili sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan soruşturma ve inceleme başlatıldı. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.' dedi.


14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Kaynak : AA

BebekPolisKarın Ağrısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı