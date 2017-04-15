Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları bölgesinde uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuş yaralandı. 1 uzman çavuşun da bölgede arandığı belirtildi. Aranan uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi geldi, şehit sayısı 2'ye yükseldi...



Yüksekova İlçes merkezine yaklaşık 40 kilomter uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesinde bulunan İkiyaka Dağları bölgesinde sabah saatlerinde operasyonda bulunan bir grup asker uçuruma düştü. İlk bilgilere göre, uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuş yaralandı. Aynı bölgede bir uzman çavuşunda arandığı belirtildi. Aranan uzman çavuşun da şehit olduğu açıklandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki üç askerin saat 05.40 civarında bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düştüğü bildirildi.



Olayda iki askerin şehit olduğu, bir askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

