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Ses sanatçısı Handan Kara vefat etti!

Sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy Dereboyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Yaşam / 14 Nisan 2017 Cuma 22:26
Ses sanatçısı Handan Kara vefat etti!

Ses sanatçısı Handan Kara, hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçı vefat etti.

Handan Kara'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy Dereboyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek.



- Handan Kara kimdir?

Handan Kara, 1939'da İstanbul Bakırköy'de doğdu.

Kariyerine TRT İstanbul Radyosunda ses sanatçısı olarak başlayan Kara, Yeşilçam'da Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin seslendirmesini üstlendi.

Sanatçı, 1971 ve 1972 yıllarında 'Ver Allah'ım Ver' ile 'İşte Deve İşte Hendek' adlı filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok konser veren Kara, kurduğu Hamburg Türk Musikisi Korosu'nu da uzun yıllar yönetti. Kaynak : AA

Türkan ŞorayYeşilçamSes SanatçısıTürk MusikisiTürkiye


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