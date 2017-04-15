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Rus yazardan Erdoğan ve referandum yazısı

Rus yazar Marina Borisova, referandumdan 'evet' çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hristiyan dünyasına karşı güçleneceğini ifade etti.

Dünya / 15 Nisan 2017 Cumartesi 11:46
Rus yazardan Erdoğan ve referandum yazısı

16 Nisan'da yapılacak referanduma artık 1 gün kaldı. Avrupa medyasının yakından takip ettiği referandum, Rus medyası tarafından da takip ediliyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ria Novosti'nin yazarı Marina Borisova; referandum sürecini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşesine taşıdı.

ERDOĞAN HRİSTİYAN DÜNYASINI KORKUTUYOR
Yazısında "Erdoğan neden Hristiyan dünyasını korkutuyor" başlığını kullanan Borisova, 16 Nisan referandumundan 'evet' çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hristiyan dünyasına karşı güçleneceğini belirtti.

EVET ÇIKARSA BASKI YAPAMAYIZ
Hristiyan dünyasının Ayasofya'nın cami olarak hizmete girebilmesinden dolayı endişeli olduğunu ifade eden Rus yazar, 'evet' çıkması durumunda Türkiye'ye fazla baskı yapılamayacağını belirtti.

Referandumun Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Rus yazar Marina Borisova, Türkiye'nin demokrasi sorunu olduğunu belirtti.

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