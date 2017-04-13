Ordu'da trafik kazası! Yaralılar var..

Edinilen bilgiye göre, Ünye Çevre Yolu girişi, hayvan pazarı sapağında Tekkiraz’dan Ünye istikametine gelen Hasan K. yönetimindeki 52 K 6185 plakalı kamyon, çevre yoluna bağlanarak Fatsa istikametine giden Aydın Y. yönetimindeki 23 LE 488 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kamyondan sıkışan sürücü ile yanındaki ağabeyi Mehmet K. olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



112 acil sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tır şoförü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak : AA