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'Öldürüldü' denilen Bahoz Erdal 'Hayır' için hortladı

Öldürüldüğü iddia edilen PKK’nin yöneticilerinden 'Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin, 'Hayır' çağrısı yapmak için 9 ay sonra televizyona çıktı

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 02:27
'Öldürüldü' denilen Bahoz Erdal 'Hayır' için hortladı

17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçları geçerken düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 48 PKK’li ve PYD’li hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Bu 48 kişi arasında Fehman Hüseyin de vardı.  Bahoz Erdal, öldürüldüğünün iddia edilmesinden 9 ay 5 gün sonra PKK'nın kanalına çıktı. 

Bahoz Erdal Kürt vatandaşlara 'hayır' çağrısı yaparken ""AK Parti en büyük düşmanımız. Devrimci mücadelemizin başarıya ulaşması için hayır oyu verin" dedi. 


DevrimciFehman HüseyinYakalama Emri


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