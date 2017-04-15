USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İlişki teklifini kabul etmeyince yerlerini söylemiş

Adana'da vahşice öldürülen iki kadının yerini, ilişki teklifi kabul edilemeyen dönercinin söylediği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 15 Nisan 2017 Cumartesi 14:35
İlişki teklifini kabul etmeyince yerlerini söylemiş

Adana'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla aile meclisi kararıyla katledilen Senem Barık (30) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın (20) oturdukları evin adresini katillerine söylediği iddia edilen dönerci Osman Can (35) da tutuklandı. Can'ın, Barık'ın birlikte olma teklifini kabul etmemesi nedeniyle adresi söylediği anlaşıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken Senem Barık'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı evin yerini zanlılara kadınlara döner siparişi getiren Osman Can'ın söylediği belirlendi.

BİRLİKTE OLMAYI KABUL ETMEYİNCE SÖYLEMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Senem Barık ile ilişkiye girmek isteyen Osman Can'ın genç kadının kabul etmemesi üzerine, "Ailene söylerim, kurtulamazsın" diye tehdit ettiği de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Osman Can dün gözaltına alındı. Osman Can, 'Adam öldürmeye iştirak ve yardım etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan ölen Senem Barık'ın akrabalarının tutuklanması, eşi Arap Barık'ın da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olması nedeniyle ortada kalan 3 çocuğu korumaya alındı. Komşularının baktığı 3 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Kaynak : AA

Adli TıpCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı