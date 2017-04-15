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Hüsamettin Korkutata'dan tarihi çağrı

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması öncesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata, sandığa gidecek vatandaşlara çok önemli bir çağrıda bulundu.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 14:49
Hüsamettin Korkutata'dan tarihi çağrı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata, gazetelere verdiği ilanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut sistemden kat kat daha iyi olduğuna inandığını belirttti. 

Hüsamettin Korkutata'nın Star, Milat, Akşam, Takvim, YeniŞafak, Akit, Türkiye ve Sabah gazetesine verdiği ilanda yer aldığı açıklamaları şöyle:




CumhurbaşkanlığıHüsamettin KorkutataGüneydoğu Anadolu


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