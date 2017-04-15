Hüsamettin Korkutata'dan tarihi çağrı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata, gazetelere verdiği ilanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut sistemden kat kat daha iyi olduğuna inandığını belirttti.



Hüsamettin Korkutata'nın Star, Milat, Akşam, Takvim, YeniŞafak, Akit, Türkiye ve Sabah gazetesine verdiği ilanda yer aldığı açıklamaları şöyle:









