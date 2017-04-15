HDP, Diyarbakır'da hüsrana uğradı

Türkiye'nin değişim ve dönüşümü açısından büyük bir adım olan anayasa değişikliğe 'Hayır' diyenler hayal kırıklığına uğruyor.



'Final mitingi'nde hayal kırıklığı



Diyarbakır halkı, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü üstlenen ve Türkiye'ye karşı oynanan oyuna destek veren HDP'ye ders niteliğinde cevap verdi. 1 milyona yakın nüfusu bulunan Diyarbakır'da HDP'nin 'Hayır' mitingine katılım az oldu.



HDP, katılımın yüksek olacağına inandığı için final mitingi'ni Diyarbakır'da yapacağını duyurmuştu.



Şehirden son gelen fotoğraflar, partinin neredeyse şehirden silindiğini gösterdi.





