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HDP, Diyarbakır'da hüsrana uğradı

Referandum çalışmaları kapsamındaki final mitingini Diyarbakır'da yapan HDP, kalesi olarak gördüğü şehirde bu kez beklediği ilgiyi bulamadı.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 17:47
HDP, Diyarbakır'da hüsrana uğradı

Türkiye'nin değişim ve dönüşümü açısından büyük bir adım olan anayasa değişikliğe 'Hayır' diyenler hayal kırıklığına uğruyor.

'Final mitingi'nde hayal kırıklığı

Diyarbakır halkı, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü üstlenen ve Türkiye'ye karşı oynanan oyuna destek veren HDP'ye ders niteliğinde cevap verdi. 1 milyona yakın nüfusu bulunan Diyarbakır'da HDP'nin 'Hayır' mitingine katılım az oldu.

HDP, katılımın yüksek olacağına inandığı için final mitingi'ni Diyarbakır'da yapacağını duyurmuştu.

Şehirden son gelen fotoğraflar, partinin neredeyse şehirden silindiğini gösterdi.

 

AnayasaTerör ÖrgütüTürkiyeDiyarbakır


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