Genç kadın annesinin kaderini yaşadı!

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi 5154. Sokakta yaşayan evli ve 3 çocuklu Pınar Denizhan (28) öğlen saat 14.00 sıralarında evde kalp krizi geçirdi.



Eşinin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Denizhan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Genç kadının annesi, teyzesi ve anneannesinin de genç yaşta kalp krizi geçirip hayatını kaybettikleri öğrenildi. Pınar Denizhan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA