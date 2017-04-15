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FETÖ ihbarını anlattı

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sabah önüme bir ihbar geldi. Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı." diyerek gelen ihbarın ayrıntılarını anlattı.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 19:20
FETÖ ihbarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor.' dedi.

Vatanseverİçişleri BakanıAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi


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