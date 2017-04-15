USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Dünyanın en yaşlı isminden kötü haber

Dünyanın en yaşlı kadını İtalyan Emma Morano, 117 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya / 15 Nisan 2017 Cumartesi 22:47
Dünyanın en yaşlı isminden kötü haber

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Morana ülkenin kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Verbania kasabasındaki evinde 117 yıl 137 günlük hayatına bugün veda etti.

Ölümünü ailesinin de doğruladığı Morano, tüm zamanların en uzun süre yaşayan 5. insanı olarak kayıtlara geçti.

1800'lü yıllarda doğan son kadın olmasıyla da bilinen Morano, geçen yıl 29 Kasım'da 117. yaş gününü kutlamış, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan da tebrik mesajı almıştı.

Doğduğu günden bugüne kadar 3 ayrı yüzyılda yaşayan Emma Morano, 3 İtalya Kralı, bir düzine İtalya Cumhurbaşkanı ve 11 farklı Papa görmesiyle de tarihe geçmişti.



Kaynak : AA

Yaşlı Kadınİtalyaİtalyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı