Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretinin ardından yaşananlar!

Başkan Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14. kez geldiği Ordu'da yağmur ve soğuk havaya rağmen on binlerce kişinin Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç doldurduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ordu'ya olan sevgisi ve muhabbetini yakinen bilenlerden olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Zaman zaman kendisini makamında ziyaret ettiğimde, ilimizle ilgili benden ayrıntılı bilgiler alarak ve her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirterek hemşehrilerimize selamlarını göndermiştir. Kendisi bu kez Cumhurbaşkanı olarak ilimizi ziyaret etti. Ordulu kardeşlerimiz sağanak yağmur altında büyük bir coşku ve sevgi seliyle kendisini karşılayarak yine tarih yazdı.' ifadelerini kullandı.



Orduluların, Erdoğan'a her zaman sahip çıktığına dikkati çeken Yılmaz şöyle devam etti:



'Cumhuriyet Meydanı'mıza sığmayan görülmemiş kalabalığa seslenen Sayın Cumhurbaşkanımız, Orduluların kendisine her zaman sahip çıktığını söyleyerek, 'Sizlere vefa borcum var' demiştir. Başbakanlığı döneminde de aynı ilgisini ve desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Ordu'dan mutlu ayrılmıştır.



Bundan dolayı mitinge katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de onların emrinde olmaya, onların hizmetkarı olma noktasında gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ordulu kardeşlerimize layık olmak için gayret göstereceğiz.'



Yılmaz, meydanı dolduran on binlerce hemşehrisinin yanı sıra bu mitingin gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür etti.



Kaynak : AA