Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Tuzla ilçesinde halka seslendi. Cumhurbaşkanı daha sonra Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinde konuşacak.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Tuzla'daki bu ilgi yarın ne olacağını çok iyi gösteriyor.



Türkiye'nin koalisyonlarla nasıl zaman kaybettiğinin, tek başına istikrarla nasıl şaha kalktığının en yakın şahidi Tuzla'dır.



7 Haziran seçimleri ile 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemi hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir parti tek başına hükümet kuramayınca bir anda hava nasıl değişti. Kendini buğday ambarında sananlar oldu. Onlar kendileri için çok büyük bir fırsat olduğunu zannediyorlardı, şimdi bedel ödüyorlar.

O zalimlerin hiçbir zaman bu ülkeye faydaları olmadı. Şimdi onlar 'Hayır' diyor. Kandil ve İmralı 'Hayır' diyor. Pensilvanya'daki şartalan 'Hayır' diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Onlar 'Hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıklar 'Evet'le patladığı zaman ne olacağını düşünün. Yarın inşallah bu millet kendi bayramını yapacak.'Hayır' diyenleri ben anlayışla karşılarım ama 'Evet' ile 'Hayır'ı aynı kefeye koyamam. Anlayışla karşılarız o ayrı mesele, demokrasi bu.Yarın aynı zamanda terör örgütüyle mücadelede bir dönüşüm noktası olacak. 16 Nisan'da, 15 Temmuz'da başlattığımız işi bitireceğiz.Tek parti döneminde Mersin'in bir köyünde kadınlarımız açık oy gizli tahkim sistemine isyan etmişlerdir. Kimin tezgahıydı o biliyor musunuz? O zamanki CHP'nin tezgahıydı. Şimdi diyor ya tek adam tek adam, kimi kandırıyorsun? Sen önce kendi partinin geçmişine bak. Mesele kafaları karıştırmak. Ama yarın sana sandıkta öyle bir ders verecekler ki, 7 kere bu millet sana olumsuz yanıt verdi. Artık orada, o koltukta kalacak halin yok. Koltuğu altından kontrollü bir şekilde çekip alacaklar.Biz artık ilklerin ülkesiyiz Allah'ın izniyle. Batı ondan çıldırıyor. Biliyoruz ki 3. Havalimanı bittiğinde en çok onları göreceğiz. Atalarımız ne demiş: İyilik yap at denize, balık bilmezse Halik biler. Biz yeni yatırımlarla hizmetimize devam edeceğiz.Tutturmuş, gençler Meclis'e giremez diyor. İki sene çalışacaklarmış, sonra emekli maaşı alacaklarmış. Böyle bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun. Meclis'e giren ikinci dönem seçilirse zaten Parlamento onun primlerini ödüyor. Ama şunu bil ki 23 yıl bu prim ödenecek ve erkekler 65 yaşında, bayanlar 63 yaşında emekli olacak.Askerlik yapmayacak diyor. Türkiye'de bedelli askerlik yapıldı mı? Gerekirse onlar da bedelli olarak ödemesini yapar. Gerekirse daha önce yapılmış düzenlemeler de yapılır. Bunlar problem değil. Dertleri kafaları karıştırmak.Parlamento'da sadece erkekler değil, genç kızlarımız da olacak. Genç, dinamik bir Parlamento kuruyoruz. Niye rahatsız oluyorsun?'