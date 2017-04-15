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CHP'li Hüsnü Bozkurt çark etti

Referandumda 'evet' oyu kullanacakları açık bir şekilde tehdit eden CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt sözlerinin arkasında duramadı.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 15:45
CHP'li Hüsnü Bozkurt çark etti

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı televizyon programında referandumda 'evet' oyu kullanacak vatandaşlara tehditler savurmuştu.

"EVET DİYENLERİ DENİZE DÖKECEĞİZ"

'Evet' oyu kullananların denize döküleceğini söyleyen CHP'li vekile; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere büyük tepki gösterilmişti. 

"GERİ ZEKALI MISIN"

Erdoğan'ın "Sen geri zekalı mısın?" sorusunu yönelttiği CHP'li vekil, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda sözlerini inkar etti.

EVET DİYEN HERKES BİRİNCİ SINIF YURTTAŞMIŞ

CHP'li Hüsnü Bozkurt, "Ben ülkemin çocuklarını, ülkemin geleceğini, bu anayasanın getireceği yeni rejimde karşılabileceğeimiz bölünme ve iç savaş tehlikesine karşı uyarı görevini yaptım. Evet diyen herkes bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı." şeklinde konuştu.

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