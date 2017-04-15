Almanya'da skandal konfreans

Referandum sürecinde Bakanların toplantılarını iptal eden Almanya bugün yeni bir skandala imza attı.



PKK YÖNETİCİSİ GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA KATILDI



PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa görüntülü mesajla katıldı. Konuşmasına 'demokratik modernlik' başlığı seçen terörist Karasu referandum dan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını söyledi.







TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ ASILDI



PKK propagandasının yapıldığı salonda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Konferansta 'Öcalan'ın demokratik ulus kavramı barışçıl bir geleceğe nesıl katkı sağlayabilir' gibi panel başlıkları da yer aldı.