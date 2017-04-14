TSK'dan o görüntüye soruşturma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' denildi.







Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'e referandum çalışmaları kapsamında gitmişti. Kılıçdaroğlu'yu taşıyan özel uçak sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. Ana muhalefet lideri üste tören mangasıyla karşılanmıştı. CHP liderinin seçim yasaklarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.







