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Trump'ın 'hayvan' çıkışına Suriye'den yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili 'o bir hayvan' ifadelerine Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan yanıt geldi.

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 12:24
Trump'ın 'hayvan' çıkışına Suriye'den yanıt

Sputnik'in haberine göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan, “Siz, kendiniz bir hayvansınız diye herkesin sizin gibi olduğunu düşünmenize gerek yok. Beşar Esad, egemen bir ülkenin devlet başkanı ve halk tarafından seçildi. Onu tarif edecek olan Suriye halkıdır, Trump değil” dedi.

Trump, Fox Business'tan Maria Bartiromo'nun programında “Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı (Esad) desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı” demişti.

ABD Başkanı, Suriye'ye füze fırlatılması emrini güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördükten sonra verdiğini söylemişti ve Şam rejimi lideri Esad'ı hedef alarak 'O bir hayvan' ifadelerini kullanmıştı.

Beşar EsadDonald Trump


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