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Tarım-ÜFE Mart'ta azaldı

Tarım-ÜFE Mart ayında yüzde 0,98 azaldı.

Ekonomi / 14 Nisan 2017 Cuma 10:11
Tarım-ÜFE Mart'ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeks'ini açıkladı.

Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,70 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 4,33 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,54, ormancılık ürünlerinde yüzde 3,03 ve balıkçılıkta yüzde 12,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,75 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,33 artış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 1,18 arttı. Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 1,83, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,70 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 6,28, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,01 ve lifli bitkiler yüzde 2,09 azalış gösterdi. Kaynak : İHA

TarımAvcılıkTürkiye İstatistik Kurumu


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