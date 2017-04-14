Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf hayatını kararttı!

Mahkeme, Eğmen'in Facebook hesabında paylaştığı 201 kilometreyi hızı gösteren araç ibresi fotoğrafı ile vites kutusunun yanında viski ve bira şişeleri gösteren fotoğraf karesini kararda gerekçe olduğunu belirtti.



Büyükçekmece'de geçen yıl alkollü olarak yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 25 yaşındaki muhasebeci A.E. 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme heyeti, A.E.'nin Facebook hesabından paylaştığı araç ibresi 201 km olarak gösteren fotoğrafı ve aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu fotoğrafı da kararına gerekçe yaptı. Tutukluluğunun da devamına karar verilen A.E., kararın ardından gözyaşları içinde duruşma salonundan ayrıldı.







BEDDUA ETMİŞTİ



A.E. bir önceki duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal' diyerek mahkeme başkanına beddua etmiş, mahkeme heyeti de sanık A.E. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Sanık A.E., olay anında yüksek hız yapmadığını, sosyal medya hesaplarından çıkartılan ve araç ibresi 201 km olarak gösterilen sosyal medya paylaşımının olduğu hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, “ Hesap bana aittir, ama benim kullandığım aracın göstergesi değildir' diye cevap vermişti.



Müşteki avukatı tarafından, A.E.'ye ait sosyal medya hesaplarından aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu ve profil resmi olarak güncellediği belirtilen sosyal medya hesapları da gösterilmiş, Sanık A.E.'de “Sadece paylaştım, görüntüler bana ait değildir' diye cevap vermişti.









