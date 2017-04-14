Sevgilisine kızdı mahalleyi taradı

Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, E. A. isimli şahıs sevgilisiyle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Sevgilisi sokaktan ayrılınca kızgın aşık belinden silahı çıkararak etrafa ateş açmaya başladı.



E.A'nın silahından çıkan kurşunlarla ikisi ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kızgın aşığı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Kaynak : İHA