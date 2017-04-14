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Rusya, Eurovision'a katılmayacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Eurovision şarkı yarışmasına taşındı. Ukrayna, Rusya'nın Eurovision temsilcisinin ülkeye girişini yasaklayınca Moskova yarışmadan çekildi.

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 22:30
Rusya, Eurovision'a katılmayacak

Eurovision şarkı yarışmasına bu yıl Ukrayna ev sahipliği yapacak. Rusya yarışmaya katılmayacak.

Moskova geçtiğimiz günlerde Eurovision temsilcisini seçti. rusya'yı, engelli şarkıcısı Yuliya Samoylova temsil edecekti. Samoylova, Ukrayna engeline takıldı.

Rus şarkıcı, 2014'te, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bölgede turneye çıkmıştı. Ukrayna yönetimi, Samoylova'nın Ukrayna'ya girişini yasakladı.

Bunun üzerie Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği, Samoylova'nın yarışmaya Rusya'dan canlı yayınla katılmasını önerdi.
Moskova öneriyi reddetti.

Rus Devlet Televizyonu Kanal 1, bu yılki Eurovision şarkı yarışmasını yayınlamayacağını açıkladı. Böylece Rusya yarışmadan çekilmiş oldu.

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