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Papa cezaevinde ayak yıkama ritüeline katıldı

Papa, Paskalya öncesi ayak yıkama ritüelini Roma yakınlarında bir cezaevine giderek gerçekleştirdi.

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 15:30
Papa cezaevinde ayak yıkama ritüeline katıldı

Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya öncesinde İtalya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde eski mafya üyelerini ziyaret etti.

PAPA MAHKUMLARIN AYAĞINI ÖPTÜ
Papa, Paskalya öncesindeki ayak yıkama rituelini de bu cezaevinde gerçekleştirdi. Hristiyanlık geleneğini takip eden Papa Fransic, bir grup mahkumun ayağını yıkadı ve öptü.



Papa'nın 12 mahkumun ayağını yıkadığı belirtilirken, bu mahkumlardan 3'ünün kadın olduğu ve 2'sinin de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olduğu belirtildi.



GELENEK SÜRÜYOR
Papa, mahkumların ayaklarını yıkaması ile ilgili olarak, 'Sevginin yayılması için bir kölenin yaptığı iş. Eğer, hapisteki refakatçileriniz için bir şeyler yapabiliyorsanız, yapın. Başkalarına hizmet etmek, bu aşktır. Hepimiz günahkarız. Hepimizin kusurları var.' ifadelerini kullandı.



Vatikan da genelde cezaevlerinde olmak üzere, yıllardır bu alçakgönüllü geleneği sürdürüyor.

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