USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

NASA, yaşamı destekleyecek yeni deliller buldu

NASA, Jüpiter ve Satürn uydusunda yaşamı destekleyecek okyanusların bulunduğunu açıkladı.

Teknoloji / 13 Nisan 2017 Perşembe 22:37
NASA, yaşamı destekleyecek yeni deliller buldu

NASA, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn uydusu Enceladus'ta, yaşamı destekleyebilecek okyanuslar olduğuna dair deliller bulduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Enceladus uydusunun yaşamı destekleyecek neredeyse tüm önemli maddelere sahip olduğunu söyledi.

Cassini uzay aracı, spektrometresi kullanarak, Enceladus'un buz gibi yüzeyindeki 'kaplan çizgili' kırıklarından yükselen suda, bir miktar hidrojen molekülü tespit etti. Satürn'ün en büyük altıncı uydusu Enceladus'taki buz yüzeyinin altında ise okyanus bulunuyor. Araştırmacılar, hidrojenin uydulardaki okyanus ile kayalık çekirdeği arasındaki hidrotermal reaksiyondan kaynaklandığına inanıyor. Durum buysa, önemli kimyasal metan gazında okyanusları oluşturabileceği aktarıldı.

Güneş sistemindeki bu aktif okyanus dünyalarının yeni gözlemleri, iki NASA misyonu tarafından ele geçirildi ve bugün Washington'daki NASA karargahındaki bir duyuruda iki ayrı çalışma halinde sunuldu. Kaynak : İHA

EuropaOkyanusNasaYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı